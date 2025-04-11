Вестник Кавказа

Тегеран готов к ядерной сделке с Вашингтоном – Пезешкиан

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Исламская Республика Иран выражает готовность к заключению ядерной сделки с США, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан. По его словам, для этого должны выполняться несколько условий.

Иран готов к ядерному соглашению с Америкой, такое заявление сделал президент ИРИ Масуд Пезешкиан.

В то же время, он уточнил, что сделка может быть заключена при соблюдении определенных условий.

"Касательно переговоров с США – в определенных рамках и при условии соблюдения национальных интересов мы готовы к соглашению"

– Пезешкиан

Президент Иран предупредил, что если США не согласятся на сделку, при которой обе стороны оказались бы в равных условиях, то Тегеран будет и дальше следовать по своему пути.

Стоит отметить, что по итогам второго раунда ирано-американских переговоров президент вслед за верховным лидером Али Хаменеи заявил, что власти Ирана пессимистично настроены относительно переговоров, а об оптимизме речи не идет.

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