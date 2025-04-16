Вестник Кавказа

Визит президента Азербайджана в Китай завершился

Визит президента Азербайджана в Китай завершился
© Фото: сайт президента Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева завершили официальный визит в Китай. В честь них в аэропорту Пекина был выстроен почетный караул.

Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Китай завершился.

В международном аэропорту Пекина в честь них был выстроен почетный караул. Ильхама Алиева и Мехрибан Алиеву провожали официальные лица Китая.

Напомним, что в рамках визита Ильхама Алиева Азербайджан и Китай заключили Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Оно охватит около 20 областей, включая космические исследования, зеленую энергетику, интеллектуальную собственность и цифровую экономику. Также стороны подписали другие азербайджано-китайские документы.

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Визит президента Азербайджана в Китай завершился
© Фото: сайт президента Азербайджана
Визит президента Азербайджана в Китай завершился
© Фото: сайт президента Азербайджана
Визит президента Азербайджана в Китай завершился
© Фото: сайт президента Азербайджана
Визит президента Азербайджана в Китай завершился
© Фото: сайт президента Азербайджана
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