Визит президента Азербайджана в Китай завершился

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева завершили официальный визит в Китай. В честь них в аэропорту Пекина был выстроен почетный караул.

Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Китай завершился.

В международном аэропорту Пекина в честь них был выстроен почетный караул. Ильхама Алиева и Мехрибан Алиеву провожали официальные лица Китая.

Напомним, что в рамках визита Ильхама Алиева Азербайджан и Китай заключили Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Оно охватит около 20 областей, включая космические исследования, зеленую энергетику, интеллектуальную собственность и цифровую экономику. Также стороны подписали другие азербайджано-китайские документы.