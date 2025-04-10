"Газпром" запасет к зиме рекордное количество газа в ПХГ

В подземные хранилища "Газпрома" к следующему зимнему сезону планируется закачать рекордный объем газа. Резерв составит 73,17 млрд кубометров газа.
К отопительному сезону 2025-2026 "Газпром" заполнит российские подземные хранилища максимальным в истории объемом газа.
"Для надежной работы производственного комплекса "Газпрома" в осенне-зимний период 2025/2026 года правление поручило… к сезону отбора создать оперативный резерв газа в объеме 73,17 млрд куб м, что станет абсолютным историческим рекордом"
– Газпром
В белорусских ПХГ объем газа составит 1,14 млрд кубометров, в армянских - 0,107 млрд кубометров.
Отметим, что осенью 2024 года отбор "голубого топлива" из хранилищ стартовал 1 ноября.