Вестник Кавказа

"Газпром" запасет к зиме рекордное количество газа в ПХГ

"Газпром" запасет к зиме рекордное количество газа в ПХГ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В подземные хранилища "Газпрома" к следующему зимнему сезону планируется закачать рекордный объем газа. Резерв составит 73,17 млрд кубометров газа.

К отопительному сезону 2025-2026 "Газпром" заполнит российские подземные хранилища максимальным в истории объемом газа.

"Для надежной работы производственного комплекса "Газпрома" в осенне-зимний период 2025/2026 года правление поручило… к сезону отбора создать оперативный резерв газа в объеме 73,17 млрд куб м, что станет абсолютным историческим рекордом"

– Газпром

В белорусских ПХГ объем газа составит 1,14 млрд кубометров, в армянских - 0,107 млрд кубометров.

Отметим, что осенью 2024 года отбор "голубого топлива" из хранилищ стартовал 1 ноября.

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