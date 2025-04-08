Новые британские санкции не навредят России - посольство

В российском посольстве прокомментировали очередные санкции Великобритании против РФ. В дипмиссии санкции назвали бессмысленными.
Лондон 24 апреля объявил о новых антироссийских санкциях, этот шаг прокомментировали в посольстве РФ в Великобритании.
В ведомстве допустили, что причиной новых ограничений стали неудавшиеся накануне переговоры по украинскому урегулированию, а санкции, "сколь враждебный, столь и бессмысленный жест", служат "психологической компенсацией".
"Ничем иным нельзя объяснить исступленную попытку еще сильнее отменить и без того в значительной мере обнуленную Лондоном российско-британскую торговлю. <…> Они не навредят российской экономике"
– посольство РФ в Лондоне