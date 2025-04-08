Вестник Кавказа

Новые британские санкции не навредят России - посольство

Новые британские санкции не навредят России - посольство
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В российском посольстве прокомментировали очередные санкции Великобритании против РФ. В дипмиссии санкции назвали бессмысленными.

Лондон 24 апреля объявил о новых антироссийских санкциях, этот шаг прокомментировали в посольстве РФ в Великобритании.

В ведомстве допустили, что причиной новых ограничений стали неудавшиеся накануне переговоры по украинскому урегулированию, а санкции, "сколь враждебный, столь и бессмысленный жест", служат "психологической компенсацией".

"Ничем иным нельзя объяснить исступленную попытку еще сильнее отменить и без того в значительной мере обнуленную Лондоном российско-британскую торговлю. <…> Они не навредят российской экономике"

– посольство РФ в Лондоне

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