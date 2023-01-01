Вестник Кавказа

Лондон ввел новые антироссийские ограничения

Лондон ввел новые антироссийские ограничения
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Великобритания ввела новые санкции против России. Лондон запретил экспорт химикатов, электроники, металлов.

Посольство Великобритании в России сообщило о введении Лондоном нового пакета антироссийских ограничений, который включает в себя 150 торговых санкций.

Под эмбарго оказались продукты, связанные с программным обеспечением для поиска и эксплуатации новых нефтяных и газовых скважин.

Помимо этого, Великобритания запретила экспорт в Россию электроники, металлов, машинного оборудования, а также химикатов, передает газета Politico.

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