Лондон ввел новые антироссийские ограничения

Великобритания ввела новые санкции против России. Лондон запретил экспорт химикатов, электроники, металлов.
Посольство Великобритании в России сообщило о введении Лондоном нового пакета антироссийских ограничений, который включает в себя 150 торговых санкций.
Под эмбарго оказались продукты, связанные с программным обеспечением для поиска и эксплуатации новых нефтяных и газовых скважин.
Помимо этого, Великобритания запретила экспорт в Россию электроники, металлов, машинного оборудования, а также химикатов, передает газета Politico.