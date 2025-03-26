МИД Турции призвал Армению поддерживать процесс нормализации отношений

Анкара обратилась к Еревану с призывом поддержать нормализацию отношений Турции и Армении. Турция всегда выступала за развитие мира и процветания в регионе.

Министерство иностранных дел Турции отвергает противоречащие фактам заявления о событиях 1915 года и призывает армянскую сторону поддерживать процесс нормализации двусторонних отношений.

"Мы полностью отвергаем заявления, сделанные официальными лицами некоторых стран в отношении событий 1915 года в нарушение исторических фактов и международного права"

– министерство

Эти заявления, отметили в Анкаре, не имеют под собой никакой основы и направлены на использование прошлых страданий с политическими мотивами.

"Мы напоминаем, что усилия радикальных кругов по извлечению вражды из истории не должны поощряться, и вновь призываем поддержать продолжающийся процесс нормализации отношений между Турцией и Арменией"

– МИД Турции

Турция, говорится в сообщении министерства, всегда выступала за развитие мира, диалога, взаимопонимания и общего процветания в регионе. "С этой позицией наша страна открыла свои архивы, предложив создать совместную историческую комиссию для справедливого и научного изучения событий 1915 года", – напомнили в ведомстве.