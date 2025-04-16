Вестник Кавказа

Грузия объявила безвиз для граждан 17 стран

Пешеходный переход в Батуми
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Грузии с 16 мая начнут действовать новые правила, которые сделают возможным безвизовое посещение страны для граждан 17 государств. Эта мера сделает Грузию доступнее для иностранцев, проживающих на Ближнем Востоке.

Грузия объявила безвиз для граждан Пакистана, Сирии, Марокко, Йемена, Судана, Афганистана, Бангладеш, Ганы, Эфиопии, Эритреи, Камеруна, Кот-д'Ивуара, Конго, Нигерии, Сомали, Танзании и Уганды.

Граждане этим стран с 16 мая этого года могут не оформлять грузинскую визу, при условии, что у них есть действующая многоразовая виза или ВНЖ в одном из ближневосточных государств: ОАЭ, Оман, Бахрейн, Саудовская Аравия, Катар или Кувейт.

Из постановления правительства Грузии, следует, что обладатели такой визы или ВНЖ смогут безвизово находиться на территории Грузии в течение разрешенного для вышеперечисленных стран срока. При этом многократная виза или вид на жительство должны быть действительны не менее одного года.

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