Еще 9 выходных могут появиться в Грузии

Власти Грузии могут ввести девять новых выходных дней в году – их предлагается "назначить" на крупные церковные праздники. Ранее стало известно, что Грузия занимает первое место по количеству праздничных выходных дней в Европе.

Жители Грузии могут получиться еще девять нерабочих праздничных дней, соответствующая инициатива внесена в парламент страны.

Ее автор – регент церковного хора собора Анчисхати (Тбилиси) Заал Церетели. Законопроект уже зарегистрирован в законодательном органе.

Его инициатор обращает внимание на то, что жители Грузии на данный момент лишены возможности отпраздновать значительные церковные праздники, так как они приходятся на будние дни, и из-за работы верующие не успевают сходить в церковь.

Поэтому Церетели предлагает сделать выходными:

Рождество Пресвятой Богородицы, которое отмечается 21 сентября;

Воздвижение Креста Господня, которое приходится на 27 сентября;

Введение во храм Пресвятой Богородицы – 4 декабря;

Сретение Господне – празднуется 15 февраля;

Благовещение – его дата 7 апреля;

Вознесение Господне – переходящий праздник, отмечается на сороковой день после Пасхи;

Преображение Господне (19 августа);

День памяти святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, который грузины празднуют 27 января;

День Святого Николая – отмечают 19 декабря.

Стоит отметить, что Грузия занимает первое место по числу праздничных выходных дней в Европе. Согласно Трудовому кодексу, в стране их 18. А после введения в минувшем году Дня святости семьи и уважения к родителям, который отмечается 17 мая и также стал выходным, Грузия догнала Колумбию, ранее лидировавшую во всем мире.