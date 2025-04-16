Еще 9 выходных могут появиться в Грузии

Жители Грузии могут получиться еще девять нерабочих праздничных дней, соответствующая инициатива внесена в парламент страны.
Ее автор – регент церковного хора собора Анчисхати (Тбилиси) Заал Церетели. Законопроект уже зарегистрирован в законодательном органе.
Его инициатор обращает внимание на то, что жители Грузии на данный момент лишены возможности отпраздновать значительные церковные праздники, так как они приходятся на будние дни, и из-за работы верующие не успевают сходить в церковь.
Поэтому Церетели предлагает сделать выходными:
- Рождество Пресвятой Богородицы, которое отмечается 21 сентября;
- Воздвижение Креста Господня, которое приходится на 27 сентября;
- Введение во храм Пресвятой Богородицы – 4 декабря;
- Сретение Господне – празднуется 15 февраля;
- Благовещение – его дата 7 апреля;
- Вознесение Господне – переходящий праздник, отмечается на сороковой день после Пасхи;
- Преображение Господне (19 августа);
- День памяти святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, который грузины празднуют 27 января;
- День Святого Николая – отмечают 19 декабря.
Стоит отметить, что Грузия занимает первое место по числу праздничных выходных дней в Европе. Согласно Трудовому кодексу, в стране их 18. А после введения в минувшем году Дня святости семьи и уважения к родителям, который отмечается 17 мая и также стал выходным, Грузия догнала Колумбию, ранее лидировавшую во всем мире.