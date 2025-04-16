Вестник Кавказа

Еще 9 выходных могут появиться в Грузии

Храм Светицховели
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Власти Грузии могут ввести девять новых выходных дней в году – их предлагается "назначить" на крупные церковные праздники. Ранее стало известно, что Грузия занимает первое место по количеству праздничных выходных дней в Европе.

Жители Грузии могут получиться еще девять нерабочих праздничных дней, соответствующая инициатива внесена в парламент страны.

Ее автор – регент церковного хора собора Анчисхати (Тбилиси) Заал Церетели. Законопроект уже зарегистрирован в законодательном органе.

Его инициатор обращает внимание на то, что жители Грузии на данный момент лишены возможности отпраздновать значительные церковные праздники, так как они приходятся на будние дни, и из-за работы верующие не успевают сходить в церковь.

Поэтому Церетели предлагает сделать выходными:

  • Рождество Пресвятой Богородицы, которое отмечается 21 сентября;
  • Воздвижение Креста Господня, которое приходится на 27 сентября;
  • Введение во храм Пресвятой Богородицы – 4 декабря;
  • Сретение Господне – празднуется 15 февраля;
  • Благовещение – его дата 7 апреля;
  • Вознесение Господне – переходящий праздник, отмечается на сороковой день после Пасхи;
  • Преображение Господне (19 августа);
  • День памяти святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, который грузины празднуют 27 января;
  • День Святого Николая – отмечают 19 декабря.

Стоит отметить, что Грузия занимает первое место по числу праздничных выходных дней в Европе. Согласно Трудовому кодексу, в стране их 18. А после введения в минувшем году Дня святости семьи и уважения к родителям, который отмечается 17 мая и также стал выходным, Грузия догнала Колумбию, ранее лидировавшую во всем мире.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1245 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Тело Церетели завтра утром доставят в Тбилиси

Тело Церетели завтра утром доставят в Тбилиси

Грузия и Китай укрепили бизнес-партнерство

Грузия и Китай укрепили бизнес-партнерство

Ушел из жизни легендарный Зураб Церетели

Ушел из жизни легендарный Зураб Церетели

В &quot;Грузинской мечте&quot; подвели итоги 13 лет у власти

В "Грузинской мечте" подвели итоги 13 лет у власти

Азербайджанские спортсмены стали триумфаторами чемпионата Грузии по ушу

Азербайджанские спортсмены стали триумфаторами чемпионата Грузии по ушу

В Тбилиси проходит акция протеста в поддержку задержанных на Пасху

В Тбилиси проходит акция протеста в поддержку задержанных на Пасху

Христиане и католики всего мира отмечают светлый праздник Пасхи

Христиане и католики всего мира отмечают светлый праздник Пасхи

В курортные регионы Грузии на праздник пойдут дополнительные поезда

В курортные регионы Грузии на праздник пойдут дополнительные поезда

Правила пребывания иностранцев ужесточают в Грузии

Правила пребывания иностранцев ужесточают в Грузии

В МИД РФ заявили о готовности восстановить дипотношения с Грузией

В МИД РФ заявили о готовности восстановить дипотношения с Грузией

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы