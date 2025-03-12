Как в Грузии отмечают Пасху: традиции, каникулы, праздничный стол

Пасха в Грузии - не только религиозный, но и официальный государственный праздник. Расскажем, как празднуют Пасху в Грузии: какова ее суть, какого числа отмечают Пасху в 2025 году, что готовят, чем красят яйца и какие в Грузии есть пасхальные традиции.

Какова суть Пасхи в Грузии?

Православная Пасха, которую в Грузии называют Ахдгома - это самый светлый праздник в религиозном календаре Грузии, посвященный памяти о воскресении Иисуса Христа. Пасха здесь - это в первую очередь семейное событие, предшествует которому Великий пост. В Страстную неделю по всей стране проводится особые мероприятия, кульминацией которых является полуночная служба с субботы на воскресенье. В понедельник в Грузии традиционно отдают дань уважения усопшим членам семьи и предкам, посещая их могилы. Помимо того, что Пасха - это главный религиозный праздник страны, в языческие времена в это время также праздновалось возрождение и обновление природы.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Какого числа Пасха в Грузии?

Пасха - это переходящий религиозный праздник, который может выпасть на любой период между 4 апреля и 8 мая. Точный день Пасхального воскресенья определяется датой весеннего равноденствия. Православная Пасха почти всегда наступает после католической Пасхи, но к 2025 году этот случай не относится: в этом году Пасха выпадает на один и тот же день - 20 апреля. В 2026 году православную Пасху будут отмечать 12 апреля, а в 2027 году - 2 мая.

Когда пасхальные каникулы в Грузии в 2025 году?

На Пасхальные каникулы в Грузии обычно приходится четыре выходных: пятница, суббота, воскресенье и понедельник. В 2025 году это даты с 18 по 21 апреля включительно. Банки, государственные учреждения, национальные музеи и объекты культурного наследия в эти дни обычно закрыты.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Ключевые даты Страстной и Пасхальной недель в 2025 году в Грузии

13 апреля: Самшитовое воскресенье или Бзоба

17 апреля: Великий четверг или Чистый четверг

18 апреля: Красная пятница или Цители Параскеви (выходной)

19 апреля: Великая суббота (выходной)

20 апреля: Пасхальное воскресенье (выходной)

21 апреля: Светлый понедельник (выходной)

Самшитовое воскресенье (Бзоба)

Воскресенье перед Пасхой знаменует начало Страстной недели, обычно его называют Вербным воскресеньем. В Грузии день Входа Господня в Иерусалим называется Бзоба или Самшитовое Воскресенье. Вечнозеленый кустарник самшит называется по-грузински бза, в Грузии именно он стал символом Пасхи. В этот день принято приносить веточки самшита в церковь, где священник благословляет их святой водой. Их ставят дома и украшают ими улицы. Продаются ветки и черенки колхидского самшита перед Бзоба повсюду в Грузии.

Чистый четверг

В Православный Чистый или Великий четверг в Грузии вспоминают Тайную Вечерю и обряд омовения ног апостолам. В тбилисском Соборе Святой Троицы проводятся торжественные службы, где зачитываются отрывки из Священного писания. Ночь на Чистый Четверг также совпадает с языческим праздником Чиакоконоба. Как и в Огненную среду перед Наврузом на востоке в этот день зажигают костры и прыгают через них. Считается, что этот ритуал отгоняет злых духов и имеет очищающий эффект. В прошлом Чиакоконоба отмечалась по всей Грузии, теперь это происходит реже, в основном в сельской местности.

Красная пятница

В Грузии Страстную пятницу называют Цители Параскеви или "Красная пятница". Такое название день получил из-за окрашивания яиц в алый цвет. Красные яйца символизируют Воскресение Христа и его кровь. По одной из легенд, у Марии Магдалины была с собой корзина яиц, когда она пошла объявить римскому императору, что Иисус Христос воскрес. Не веря, Тиберий ответил, что скорее яйца в ее корзине покраснеют, чем кто-то воскреснет. После чего яйца приобрели кроваво-красный цвет. В Красную пятницу грузинские семьи собираются вместе, чтобы покрасить яйца до захода солнца. В преддверии Пасхального воскресенья семьи также начинают готовить другие пасхальные блюда. В пятницу в церквях проводят особое богослужение в память о снятии тела Иисуса Христа с креста.

Великая суббота

В Великую субботу люди ждут схода Благодатного огня в Иерусалиме. После церемонии сошествия Благодатного огня, которая проходит в Храме Гроба Господня в Иерусалиме, огонь привозят в Тбилиси авиарейсом, откуда его доставляют в несколько церквей по всей стране. Церкви по всей стране проводят пасхальную службу Литониоба. Она начинается с вечера субботы и продолжается до раннего утра Пасхального воскресенья. Главная служба проводится в Кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси, сюда привозят Благодатный огонь.

Пасхальное воскресенье

Пасхальное воскресенье - это день когда Христос воскрес из мертвых. В этот день все поздравляют друг друга с Пасхой, устраивают праздничные застолья супра и бьют яйца как символ разрушения гробницы, где был погребен Христос, и победы над смертью.

Светлый понедельник

День после Пасхального воскресенья известен в Грузии как Светлый понедельник или День освящения могил. В этот день семьи отправляются на кладбища, чтобы отдать дань уважения ушедшим родственникам. На кладбищах зажигают свечи, устраивают поминальные трапезы. Это считается моментом воссоединения с предками, на могилу усопшего выливают небольшое количество вина, кладут яйца. В этот день работают специальные пасхальные транспортные маршруты в направлении городских кладбищ. В 2025 году в Тбилиси будет работать 9 таких бесплатных маршрутов. Время работы метро также продлевается в понедельник до 4 утра. В пасхальный понедельник, когда люди возвращаются от родственников и с кладбищ, обычно очень сильные заторы на дорогах.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чем красят яйца на Пасху в Грузии?

Традиционно красный цвет яиц в Грузии достигается с помощью корня марены красильной, который мелко рубят и варят в кастрюле полчаса, а потом 2 часа настаивают. Для покраски яйца кладут в этот отвар, доводят его до кипения и варят 10-12 минут. По-грузински это растение называется эндро. Пучки этих маленьких коричневых корешков, связанных вместе лентой, продаются на всех рынках перед праздником. В аптеках марена продается также молотая или спрессованная в таблетках. Еще можно добавить в отвар луковую шелуху, чтобы сделать цвет ярче или изменить оттенок. Некоторые пользуются синтетическими красителями.

Что готовят на Пасху в Грузии?

Кроме куличей в Грузии на Пасху обычно готовят чакапули - ароматное рагу из баранины или ягнятины (иногда говядины), зеленой алычи, сухого белого вина, эстрагона и других трав. Другое пасхальное блюдо - хачапури по-гурийски, которое имеет форму полумесяца и начинено сыром и крутым яйцом. Из напитков на стол обязательно ставят красное вино. Пшеничные ростки джеджили - это еще один атрибут Пасхи в Грузии, символизирующий обновление и новую жизнь. Проращивать ростки начинают за 2 недели до Пасхи. Готовые пшеничные ростки продаются на рынках.