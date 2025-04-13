Вестник Кавказа

Великобритания отменила санкции против МВД и Минобороны Сирии

Великобритания отменила санкции против МВД и Минобороны Сирии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Лондон идет навстречу новому Дамаску: власти Соединенного Королевства сняли санкции с ряда ведомств Сирии.

Великобритания отменила санкции против 12 сирийских ведомств и организаций. Из списка рестрикций исключены Минобороны, МВД, разведслужбы, а также государственные СМИ, сообщается в отчете Минфина Соединенного королевства.

Сообщается, что санкционные ограничения сняты с органов госбезопасности Сирии, разведывательной службы, а также вспомогательных армейских служб. Также из "черного списка" исключены официальные СМИ арабской республики – ряд телекомпаний, газета Al Watan, а также Генеральная дирекция радио и телевидения. 

Отметим, что в марте Лондон разморозил счета 24 организаций Сирии, включая компании нефтяного сектора. Санкции также были сняты с ЦБ страны.

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