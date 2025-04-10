Вестник Кавказа

Армия Израиля продолжит контролировать юг Сирии

Армия Израиля продолжит контролировать юг Сирии
© Фото: сайт ЦАХАЛ
Войска Израиля продолжат удерживать позиции в районе Голанских высот на юге Сирии.

В генштабе ЦАХАЛ заявили, что израильские войска продолжат контролировать позиции на юге Сирии. Об этом заявил генерал-лейтенант Эяль Замир. 

"Это важнейший район. Мы вошли сюда, потому что Сирия развалилась. Мы удерживаем ключевые позиции и находимся на передовой, чтобы лучше защитить себя. Отсюда мы видим всех на этом хребте (Хермон на Голанских высотах - ред.)"

– Эяль Замир

По словам Замира, позиция на Голанских высотах является стратегически важной точкой. Контроль над этой местностью позволяет обеспечивать безопасность израильской границы. 

Напомним, что войска ЦАХАЛ расширили буферную зону на юге Сирии после падения режима Асада в Сирии в декабре 2024 года. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху тогда заявил, что соглашение по Голанским высотам от 1973 года утратило силу, так как сирийская армия оставила свои позиции.

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