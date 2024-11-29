Вестник Кавказа

Израильские войска ликвидировали одного из командиров "Хезболлы"

Израильские войска ликвидировали одного из командиров "Хезболлы"
© Фото: ЦАХАЛ
Подразделения ЦАХАЛ ликвидировали члена "Хезболлы", который занимался контрабандой вооружений.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе военной операции в Ливане уничтожила члена движения "Хезболла" Хуссейна Али Насра, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ. 

Сообщается, что Али Наср был заместителя командира "отряда 4400", которое специализируется на снабжении "Хезболлы" вооружениями.

Согласно информации израильских военных, уничтоженный член движения занимался контрабандой вооружений, якобы сотрудничая с силовиками Ирана. Поставки осуществлялись в том числе через аэропорт Бейрута. 

Ранее военные Израиля сообщили, что наносили удары по  "отряду 4400".

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