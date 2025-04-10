Вестник Кавказа

Израиль готов решить миром вопрос с Ираном

Тель-Авив
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Израиль всеми силами стремится не допустить появления у Ирана ядерного оружия, однако готов к решению этой проблемы дипломатическим путем, заявил в интервью британской газете Telegraph глава МИД страны Гидеон Саар.

Израиль всерьез опасается появления иранского ядерного оружия, но прекрасно понимает, что единственный приемлемый путь решения разногласий – дипломатический, заявил в интервью британской газете Telegraph глава израильского МИД Гидеон Саар.

В то же время министр заверил, что Израиль никогда не планировал атаковать Иран, передает РИА Новости.

"Я - член кабинета безопасности и всех закрытых форумов, и я не помню такого решения. Я не думаю, что такое решение было принято. Но Израиль привержен цели не допустить, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие. Если эта цель может быть достигнута дипломатическим путем, это принимается"

- Гидеон Саар

Политик все же отметил, что Иран зачастую несерьезно относится к своим международным обязательствам, и не исключено, что Тегеран активно добивается каких-либо частичных соглашений, поскольку у него сейчас слабая позиция по этому вопросу.

В то же время власти Израиля поддерживают контакт с США и Европой, чтобы не допустить в ИРИ создания ядерного оружия, поэтому Израиль согласился бы на дипломатическое решение, которое эффективно остановит ядерные амбиции Тегерана.

Напомним, накануне в очередном раунде переговоров между США и Ираном по новой ядерной сделке косвенно участвовал Израиль – изданию Axios удалось выяснить, что зп день до второго тура переговоров в Риме главный американский переговорщик, спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф встретился в Париже с руководителем израильского ведомства стратегического планирования Роном Дермером и главой "Моссада" Давидом Барнеа.

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