Вестник Кавказа

В Ватикан на похороны Папы Римского прибудет 130 делегаций

Ватикан
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В субботу состоятся похороны Папы Римского Франциска. На церемонию ожидаются делегаты из более чем ста стран мира и около 50 глав государств.

В Ватикане на похоронах Папы Римского Франциска ожидается по крайней мере 130 делегаций от разных стран.

"На данный момент подтверждено участие 130 делегаций на похоронах папы Франциска в субботу утром, из них около 50 глав государств и 10 правящих монархов"

– отдел протокола Государственного секретариата Ватикана

Россию на церемонии представит министр культуры Ольга Любимова, Азербайджан - спикер Милли Меджлиса (парламента) Сахиба Гафарова, Грузию - президент Михаил Кавелашвили.

Понтифик скончался 21 апреля, он будет похоронен не в соборе Святого Петра в Ватикане, а в Риме в церкви Санта-Мария-Маджоре 26 апреля.

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