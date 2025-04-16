Тегеран предложил Вашингтону промежуточную ядерную сделку - СМИ

В Иране считают, что прийти к соглашению по ядреной программе не удастся в отведенный США срок. В связи с этим иранская сторона предлагает заключить промежуточное соглашение.

На переговорах по ядерной сделке глава МИД Ирана Аббас Аракчи предложил спецпосланнику президента США Стивену Уиткоффу промежуточное соглашение, передает со ссылкой на источники портал Axios.

Иранская сторона на встрече 19 апреля отметила, что в установленный американским лидером Дональдом Трампом 60-дневный срок есть вероятность не успеть договориться по ядерной программе. Аракчи предложил американскому переговорщику рассмотреть возможность заключения промежуточной сделки. Уиткофф заявил о неготовности на данном этапе обсуждать промежуточное соглашение и предложил сосредоточить внимание на достижении всеобъемлющей ядерной сделки в отведенный срок.

Представитель Вашингтона, пишет издание, отметил, что если обе стороны 60 дней по мере приближения окончания 60-дневного срока посчитают, что для сделки требуется больше времени, идея промежуточного соглашения может стать актуальной.

Отметим, что в Госдепе не стали комментировать публикацию Axios, а постпредство ИРИ при ООН сообщило, что приведенная информация "не соответствует действительности".

Следующая встреча переговорщиков Ирана и США запланирована на 26 апреля.