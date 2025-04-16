Вестник Кавказа

Баку не располагает данными о пострадавших при землетрясении в Стамбуле гражданах Азербайджана

Здание МИД в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД Азербайджана сообщили, что на данный момент информации о том, что среди пострадавших при землетрясении в Стамбуле есть граждане Азербайджана не имеется.

Данных о пострадавших в результате землетрясения в Стамбуле азербайджанцах нет, объявил официальный представитель министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

В Турции сообщают, что всего пострадало 236 человек. Нет информации о том, что среди пострадавших есть граждане Азербайджана, отметили в МИД республики.

Сила подземных толчков в Турции сегодня составила 6,2 балла, после этого произошло свыше 250 афтершоков.

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