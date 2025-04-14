Вестник Кавказа

Турция примет Дни азербайджанского кино

Турция примет Дни азербайджанского кино
В Стамбуле состоятся Дни азербайджанского кино. Дата проведения – 28-30 апреля.

Дни азербайджанского кино пройдут в Стамбуле 28-30 апреля. Они будут организованы в соответствии с соглашением о культурном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией, сообщили в Минкультуры АР.

Мероприятие будет проведено в рамках сотрудничества Минкультуры Азербайджана и Турции, а также Азербайджанского культурного центра, работающего при посольстве в Анкаре.

Гости фестиваля смогут посмотреть азербайджанские фильмы, снятые по заказу министерства культуры. В рамках мероприятия также состоятся встречи между азербайджанскими и турецкими кинопроизводителями и специалистами. Они обсудят возможности совместного создания фильмов.

Церемония открытия Дней азербайджанского кино и показ фильмов пройдут в стамбульском Atlas Cinema и двух турецких университетах.

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