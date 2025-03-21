Вестник Кавказа

Стартовала продажа билетов на турнир UFC в Баку

Бойцовские перчатки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Билеты на турнир UFC в Баку поступили в продажу. Турнир пройдет 21 июня, в нем примут участие и российские бойцы.

Началась продажа билетов на бойцовский турнир UFC Fight Night, который впервые пройдет на территории Азербайджана.

Известно, что самый дешевый билет обойдется любителю смешанных единоборств в 100 манатов. Самый дорогой билет на турнир промоушена будет стоить 1,7 тыс манатов.

Спортивное мероприятие состоится 21 июня в Кристальном зале в Баку (Baku Crystal Hall). В нем будут участвовать российские бойцы, среди которых боец наилегчайшего веса Тагир Уланбеков.

Отмечается, что главным событием вечера станет противостояние двух представителей США – Джамала Хила и Хилала Раунтри.

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