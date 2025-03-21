Стартовала продажа билетов на турнир UFC в Баку

Билеты на турнир UFC в Баку поступили в продажу. Турнир пройдет 21 июня, в нем примут участие и российские бойцы.

Началась продажа билетов на бойцовский турнир UFC Fight Night, который впервые пройдет на территории Азербайджана.

Известно, что самый дешевый билет обойдется любителю смешанных единоборств в 100 манатов. Самый дорогой билет на турнир промоушена будет стоить 1,7 тыс манатов.

Спортивное мероприятие состоится 21 июня в Кристальном зале в Баку (Baku Crystal Hall). В нем будут участвовать российские бойцы, среди которых боец наилегчайшего веса Тагир Уланбеков.

Отмечается, что главным событием вечера станет противостояние двух представителей США – Джамала Хила и Хилала Раунтри.