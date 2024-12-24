Вестник Кавказа

МИД Ливана вызвал посла Ирана

МИД Ливана вызвал посла Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Бейрут напомнил посланнику Тегерана о необходимости воздерживаться от оценок внутренней ситуации в стране. Это произошло на фоне критики иранским послом разоружения "Хезболлы".

Иранский посол Моджтаба Амани был вызван в МИД Ливана. Дипведомство призвало Тегеран воздержаться от попыток вмешательства во внутренние дела Ливана, передают арабские СМИ. 

В рамках разговора ливанское дипведомство отметило важность соблюдения дипломатического протокола о суверенитете стран. 

Отмечается, что Амани ранее высказывался против разоружения  ливанской "Хезболлы", называя это "заговором против стран", который поддерживается США. При этом Вашингтон, по словам посла продолжает снабжать оружием Израиль. 

Ранее руководство "Хезболлы" заявило, что согласится обсуждать  вопрос разоружения только при выполнении ряда условий со стороны Израиля. Согласно позиции ливанского движения, Тель-Авив должен покинуть территории на юге Ливана, прекратить атаки, вернуть пленных, а также восстановить разрушенные населенные пункты.

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