Захарова о вступлении Грузии в ЕС в 2030: было бы куда вступать

Мария Захарова прокомментировала заявления Тбилиси о том, что Грузия может быть готова стать членом Европейского союза к 2030 году. Она усомнилась, что к тому времени ЕС еще будет существовать.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сомневается, что Евросоюз продолжит функционировать к тому времени, когда Грузия, по заявлениям Тбилиси, будет готова войти в его состав.

"Вы знаете, главное, чтобы тем, кто стремится в Европейский союз к тридцатому (году, 2030 – ред.) или еще к каким-то годам, было куда вступать"

– Мария Захарова

Она призвала обратиться к опыту Лондона, отметив, что причины выхода Великобритании из ЕС были очевидны. Дипломат объяснила, что Британия первой покидает проекты, которые уже исчерпали себя и идут ко дну.

Представитель МИД РФ указала, что проблемы внутри ЕС видны невооруженным глазом, так же, как и очевидно, к чему они приведут. Поэтому, пояснила Захарова, властям, которые действительно заботятся об экономиках своих стран, лучше держаться подальше от Евросоюза, но в целом выбор в данной ситуации – "суверенное дело" каждого государства.

Захарова отметила, что Москва и Тбилиси неоднократно обсуждали эти моменты, даже на фоне нынешних политических разногласий и отсутствия дипотношений.

"Но мы выстраиваем двусторонние связи во взаимоуважительном и взаимовыгодном ключе. Ведется диалог на этом направлении"

– Захарова

Дипломат пояснила, что российская и грузинская стороны нацелены на активизацию делового и гуманитарного сотрудничества, а также работают в направлении нормализации отношений, что принесло бы пользу обоим народам. Представитель МИД напомнила, что Москва уже показала на деле стремление к такому конструктивному развитию отношений, а также добрую волю и желание воплотить задуманное в жизнь.