Вестник Кавказа

Генсек ОДКБ: Армения поставила членство на паузу

Флаг ОДКБ
© Фото: Межпарламентская Ассамблея государств — участников СНГ
Генсек ОДКБ Тасмагамбетов рассказал, что Армения не выходила из организации, а поставила членство на паузу. С его слов, будущее Еревана в организации должно решать руководство страны.

Армения не выходила из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), ее членство поставлено на паузу, сообщил генеральный секретарь объединения Имангали Тасмагамбетов в ходе конференции "Вклад народов государств - членов ОДКБ в Победу в Великой Отечественной войне".

"Армения не выходила, она поставила на паузу свое участие в работе Организации Договора о коллективной безопасности. Говорить о том, что они ушли или уходят, - такой постановки вопроса нет"

- Имангали Тасмагамбетов

Он отметил, что дальнейшее участие Армении в работе ОДКБ должно определять само руководство страны. Члены организации уважительно относятся к любому решению официального Еревана.

Напомним, что Армения отказалась подписать документ о взносах в ОДКБ, несмотря на призыв России провести финансирование организации до конца 2025 года. В случае невыполнения Ереваном своих обязательств будут рассмотрены различные сценарии развития ситуации.

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