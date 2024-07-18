Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс может полностью заработать в этом году

Полный ввод в эксплуатацию железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс может произойти уже в текущем году, рассказали в АЖД. На данный момент железная дорога готова на 95%.

Выход на полную мощность железной дороги Баку-Тбилиси-Карс ожидается до 2026 года, рассказал советник председателя Азербайджанских железных дорог Эмиль Мамедов.

Соответствующий прогноз он озвучил на Каспийском и Центральноазиатском форуме по торговле нефтью и логистике, который проходит в Баку

Мамедов напомнил, что в прошлом году БТК подвергся масштабной реконструкции, были увеличены его терминальные возможности. На данный момент маршрут работает.

"Мы сейчас работаем над привлечением сухих грузов, все эти процессы идут, и объем соответственно увеличивается"

– Мамедов

Советник председателя АЖД также объяснил, что поставлять нефтепродукты по БТК можно будет только тогда, когда маршрут будет полностью введен в эксплуатацию: такие грузы считаются потенциально опасными, поэтому возить их до полноценного запуска дороги нельзя.

Он также озвучил примерные сроки этого запуска.

"Работы завершены примерно на 95%, остались последние штрихи. Назвать точную дату сложно, однако процесс завершится до конца года"

– Мамедов