Вестник Кавказа

Информацию об упрощении безвиза для граждан 17 стран опровергли в Грузии

Набережная в Батуми
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
МВД Грузии прокомментировало появившуюся ранее информацию о бизвизе для граждан 17 стран. В ведомстве пояснили, что ужесточили, а не упростили правила для безвизового въезда.

Власти Грузии ужесточили правила безвизового въезда для граждан 17 стран с высоким риском миграции. Соответствующий комментарий сделали МВД республики.

В министерстве отметили, что именно ужесточили, а не упростили эти правила, о чем изначально написали местные СМИ.

Там напомнили, что ранее условием безвиза для граждан этих 17 государств было наличие мультивизы или вида на жительство в одной из стран Персидского залива. Теперь же необходимо, чтобы срок действия визы или ВНЖ был не менее 12 месяцев.

"Изменения направлены на ужесточение правил безвизового въезда в Грузию граждан некоторых стран и служат борьбе с нелегальной миграцией"

– МВД Грузии

В ведомстве пояснили, что СМИ неправильно интерпретировали постановление правительства.

Напомним, в четверг Грузия объявила о безвизе для граждан 17 стран. В частности, в число этих стран вошли Пакистан, Сирия, Марокко, Йемен, Афганистан, Нигерия, Камерун, Кот-д' Ивуар и другие.

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