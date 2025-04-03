Армянские туристы стали реже посещать Грузию

В Грузии отмечают падение турпотока из Армении. По итогам первого квартала нынешнего года, республику посетили чуть менее 192 тыс путешественников из соседней страны.

Туристы из Армении стали реже приезжать в Грузию. Об этом свидетельствуют данные Национальной администрации туризма Грузии за текущий год.

Согласно информации, в первом квартале 2025 года Грузию посетили 191,8 тыс человек их соседней республики Южного Кавказа. Это на 5,7% меньше, чем за этот же период в 2024 году.

В то же время Армения на сегодняшний день находится в топ-3 стран по количеству человек, посещающих Грузию. Первое место по этому показателю занимает Турция. За указанный период в Армении побывали 225,3 тыс ее граждан. Замыкает тройку Россия (219,3 туристов).

В целом в первом квартале года Грузия приняла примерно 1,3 млн граждан из разных стран, 959 тыс из которых – туристы.