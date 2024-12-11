США не хотят торопиться со снятием санкций с Сирии

В Госдепе прокомментировали ситуацию с санкциями в отношении руководства Сирии. В ведомстве отметили, что не будут спешить с их отменой.

Соединенные Штаты на намерены торопиться с отменой санкций в отношении Сирии. Об этом рассказали в бюро по делам Ближнего Востока Госдепартамента.

Американский дипломат Тим Линдеркинг, являющийся старшим должностным лицом в бюро, отметил, что действие ограничительных мер не прекратится в одночасье.

"Мы не будем торопиться вернуться, в отличие от некоторых стран"

– представитель Госдепа

Он подчеркнул, что они уважают тот факт, что все страны движутся с разной скоростью во взаимодействии с новым сирийским руководством.

"Не нам диктовать, как другим странам рассматривать этот комплекс проблем. Мы видим, что некоторые наши партнеры в мире стремятся вновь открыть посольства, поднять флаг. Мы к этому пока не пришли"

– Тим Линдеркинг

Он также добавил, что возможная отмена санкций зависит от самой Сирии. По словам дипломата, для этого переходным властям САР необходимо сделать ряд шагов в тех направлениях, о которых он ранее говорил.

"Мы, по сути, считаем, что мяч на их стороне поля. Чем больше они могут нам сказать о шагах, которые способны сделать, тем быстрее мы сможем смягчить некоторые из этих санкций и снять часть этого давления"

– представитель ведомства