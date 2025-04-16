Вестник Кавказа

Трамп призвал Boeing объявить дефолт Китаю

Дональд Трамп
© Фото: Белый дом
Глава Белого дома недоволен решением Китая отказаться от нескольких самолетов Boeing. В связи с этим он предложил американской корпорации объявить дефолт КНР

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп раскритиковал решение Китая отказаться от самолетов Boeing на фоне торговой эскалации между странами.

В связи с этим глава Белого дома обратился к американской корпорации с предложением объявить дефолт КНР.

"Boeing должен объявить дефолт Китаю за то, что он не принял замечательные самолеты, которые до этого обязался приобрести. Это лишь небольшой пример того, что Китай делает по отношению к США на протяжении многих лет"

– Дональд Трамп

Он также призвал пресечь поставки фентанила на американскую территорию.

"Кстати, фентанил продолжает поступать в нашу страну из Китая через Мексику и Канаду, убивая сотни тысяч наших людей, и это должно прекратиться сейчас же"

– президент США

Ранее в Boeing заявили, что Китай вернул в США два купленных у компании воздушных судна. Глава Boeing заявила СМИ, что в этом году Пекин должен был приобрести у них еще полсотни лайнеров, однако заявил, что не примет поставки на фоне пошлин, введенных американской администрацией.

Напомним, в начале этого месяца США ввели "взаимные" пошлин на поставки продукции из других стран. Через несколько недель после этого пошлина США для китайских товаров была определена на уровне 125%. Такой же пошлиной будут облагаться и американские товары в Китае. У Вашингтона также есть еще пошлина в 20% для Пекина, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

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