Глава Мининфраструктуры покинул свой пост в Грузии

Ираклий Карселадзе перестал занимать должность главы Мининфраструктуры Грузии. Его место занял Реваз Сохадзе.

В Грузии ушел с занимаемой должности глава Мининфраструктуры Ираклий Карселадзе. Он покинул свой пост в связи с преобразованиям министерства регионального развития и инфраструктуры в два ведомства.

Процесс разделения будет оформлен в ближайшие 3 месяца.

Новым главой Мининфраструктуры стал депутат сакребуло Реваз Сохадзе. Минрегионразвития возглавил Каха Бекаури, занимавший ранее должность вице-мэра Тбилиси.

Напомним, несколько дней назад в правящей партии Грузии подвели итоги своей работы за 13 лет. В "Грузинской мечте" отметили, что за это время они поспособствовали развитию демократии в республике, установлению мира и верховенства закона, а также экономическому прогрессу.