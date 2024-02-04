Вестник Кавказа

Глава Мининфраструктуры покинул свой пост в Грузии

Вид на Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Ираклий Карселадзе перестал занимать должность главы Мининфраструктуры Грузии. Его место занял Реваз Сохадзе.

В Грузии ушел с занимаемой должности глава Мининфраструктуры Ираклий Карселадзе. Он покинул свой пост в связи с преобразованиям министерства регионального развития и инфраструктуры в два ведомства.

Процесс разделения будет оформлен в ближайшие 3 месяца.

Новым главой Мининфраструктуры стал депутат сакребуло Реваз Сохадзе. Минрегионразвития возглавил Каха Бекаури, занимавший ранее должность вице-мэра Тбилиси.

Напомним, несколько дней назад в правящей партии Грузии подвели итоги своей работы за 13 лет. В "Грузинской мечте" отметили, что за это время они поспособствовали развитию демократии в республике, установлению мира и верховенства закона, а также экономическому прогрессу.

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