Пурим-2023: евреи отмечают свой самый веселый праздник

Пурим - самый веселый праздник - отмечают сегодня евреи.
Много лет назад этот день должен принести погибель еврейскому народу: советник царя Персии Ахашвероша (то есть Артаксеркса) Аман попросил его разрешить любому в определенный день убивать евреев.
Положение спасла жена Ахашвероша и племянница мудреца Мордехая, Эстер: она устроила пир, на котором уговорила мужа отменить предыдущий указ.
В Пурим принято веселиться и вовсю радоваться жизни. Это единственный день в году, когда по традиции евреям буквально полагается употреблять алкоголь.
Поздравления
С праздником верующих поздравил главный раввин России.
"И дай нам всем Бог, чтобы радость Пурим оставалась с нами, позволяя успешно противостоять любым вызовам, успешно преодолевать любые испытания и выходить из них еще более сильными и радостными, как это было во времена Эстер и Мордехая"
— Берл Лазар
Обратился к празднующим и президент ФЕОР. Он напомнил, что жизнь каждого человека идет в соответствии с его верой в себя - от этого зависит гораздо больше, чем от ситуации, в которую он попадает. Александр Борода пожелал, чтобы община находила радость в соблюдении заповедей. Он также пожелал верующим сил, чтобы совершать добрые дела.