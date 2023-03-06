Пурим-2023: евреи отмечают свой самый веселый праздник

Опубликовано: 20:56, 6 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Самый веселый праздник Пурим отмечается сегодня у евреев. В этот день принято веселиться, вспоминая, как жена персидского царя Эстер спасла свой народ от страшной гибели. С праздником российскую общину поздравили ее духовные лидеры.

Пурим - самый веселый праздник - отмечают сегодня евреи.

Много лет назад этот день должен принести погибель еврейскому народу: советник царя Персии Ахашвероша (то есть Артаксеркса) Аман попросил его разрешить любому в определенный день убивать евреев.

Положение спасла жена Ахашвероша и племянница мудреца Мордехая, Эстер: она устроила пир, на котором уговорила мужа отменить предыдущий указ.

В Пурим принято веселиться и вовсю радоваться жизни. Это единственный день в году, когда по традиции евреям буквально полагается употреблять алкоголь.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поздравления

С праздником верующих поздравил главный раввин России.

"И дай нам всем Бог, чтобы радость Пурим оставалась с нами, позволяя успешно противостоять любым вызовам, успешно преодолевать любые испытания и выходить из них еще более сильными и радостными, как это было во времена Эстер и Мордехая"

— Берл Лазар

Обратился к празднующим и президент ФЕОР. Он напомнил, что жизнь каждого человека идет в соответствии с его верой в себя - от этого зависит гораздо больше, чем от ситуации, в которую он попадает. Александр Борода пожелал, чтобы община находила радость в соблюдении заповедей. Он также пожелал верующим сил, чтобы совершать добрые дела.