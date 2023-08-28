Батискаф утонул в Хургаде в Египте – погибли россияне

Туристы из России стали жертвами аварии с прогулочным батискафом, которая произошла сегодня утром на популярном египетском курорте Хургада.

Прогулочный батискаф с российскими туристами утонул в четверг утром в Красном море, неподалеку от берегов Хургады, в результате погибли люди. Подробности рассказали в генконсульстве России в этом городе.

Батискаф, совершавший обычную прогулку-экскурсию, пошел ко дну. Это случилось, когда судно отошло от берега на километр, в районе 10 часов утра по местному времени (11:00 по Москве).

В момент аварии на борту были 45 туристов из России, причем как взрослые, так и дети.

Генконсул Виктор Воропаев рассказал, что большинство туристов удалось спасти, и сейчас их жизни вне опасности. Погибли четыре человека.