Вестник Кавказа

Батискаф утонул в Хургаде в Египте – погибли россияне

Батискаф утонул в Хургаде в Египте – погибли россияне
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Туристы из России стали жертвами аварии с прогулочным батискафом, которая произошла сегодня утром на популярном египетском курорте Хургада.

Прогулочный батискаф с российскими туристами утонул в четверг утром в Красном море, неподалеку от берегов Хургады, в результате погибли люди. Подробности рассказали в генконсульстве России в этом городе.

Батискаф, совершавший обычную прогулку-экскурсию, пошел ко дну. Это случилось, когда судно отошло от берега на километр, в районе 10 часов утра по местному времени (11:00 по Москве).

В момент аварии на борту были 45 туристов из России, причем как взрослые, так и дети.

Генконсул Виктор Воропаев рассказал, что большинство туристов удалось спасти, и сейчас их жизни вне опасности. Погибли четыре человека.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1420 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Из Москвы в Хургаду полетят самолеты Red Sea Airlines

Из Москвы в Хургаду полетят самолеты Red Sea Airlines

Чартеры свяжут 10 городов России с Египтом

Чартеры свяжут 10 городов России с Египтом

Акулы в Египте 2024: стоит ли бояться нападений в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде?

Акулы в Египте 2024: стоит ли бояться нападений в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде?

Можно ли купаться в Хургаде? Ученые дали рекомендации после появления акулы

Можно ли купаться в Хургаде? Ученые дали рекомендации после появления акулы

Новый курорт Мерса-Матрух - &quot;египетские Мальдивы&quot;: пляжи, отели, кухня, климат

Новый курорт Мерса-Матрух - "египетские Мальдивы": пляжи, отели, кухня, климат

Москву и Египет связали рейсы Air Cairo

Москву и Египет связали рейсы Air Cairo

Лайнер с туристами из Сочи не долетел до Хургады

Лайнер с туристами из Сочи не долетел до Хургады

Самолет из Египта с россиянами на борту совершил экстренную посадку

Самолет из Египта с россиянами на борту совершил экстренную посадку

Сочи с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом свяжет &quot;Россия&quot;

Сочи с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом свяжет "Россия"

Туристка из России пропала в Хургаде во время дайвинга

Туристка из России пропала в Хургаде во время дайвинга

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы