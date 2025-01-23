Вестник Кавказа

Россия примет участие в Боаоском азиатском форуме в Китае

Россия примет участие в Боаоском азиатском форуме в Китае
© Фото: скриншот с видео встречи в аэропорту
Минувшей ночью в Китай для участия в Боаоском азиатском форуме прибыла российская делегация, возглавляемая вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком, на полх форума запланирован ряд важных встреч.

Представительная российская делегация, которую возглавляет вице-премьер РФ Алексей Оверчук, примет участие в ежегодном Боаоском азиатском форуме, объединяющем 29 стран-участниц Азии, который пройдет под лозунгом "Азия в меняющемся мире: к общему будущему" – форум уже получил название восточного Давоса.

Также ожидается, что Алексей Оверчук на полях форума проведет встречи с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном, руководителем временного правительства Бангладеш Мухаммадом Юнусом и министром финансов Пакистана Мухаммадом Аурангзебом, передает ТАСС.

"Запланирована встреча с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном и еще целый ряд встреч: с руководителем временного правительства Бангладеш, с министром финансов Пакистана"

- Алексей Оверчук

Глава российской делегации выступит на форуме утром 28 марта. Он расскажет участникам о совместных интеграционных проектах, о российском видении формирования Большого Евразийского партнерства и еще о ряде тем, - поделился вице-премьер РФ.

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