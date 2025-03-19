Вестник Кавказа

Устроивший ДТП с жертвами водитель получил реальный срок в Дагестане

Колючая проволока
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Житель Дагестана, ставший виновником аварии, в которой погибли два человека, получил приговор – 1,5 года лишения свободы в колонии-поселении.

Ногайский райсуд вынес приговор по делу против водителя грузовой "Газели", спровоцировавшего смертельное ДТП в Дагестане, такое сообщение распространила объединенная пресс-служба судов Дагестана.

Авария случилась седьмого января, примерно в полдевятого утра. Мужчина, управлявший грузовой "Газелью", впал в сон за рулем. Заснув, он не уследил за машиной, и та выехала на "встречку", где столкнулась с ехавшей навстречу "Шевроле Нива".

От удара получили смертельные травмы водитель "Нивы" и женщина, ехавшая с ним в салоне. Еще один пассажир выжил, но также был ранен.

В пресс-службе пояснили, что заснувший водитель полностью признал вину. Он также возместил нанесенный ущерб на сумму 700 тыс рублей и компенсировал моральный вред на миллион рублей.

"Потерпевший в судебном заседании заявил, что с подсудимым примирился, претензий не имеет"

– пресс-служба

Судья выбрал для обвиняемого наказание в виде 1,5 лет в колонии-поселении. Кроме того, мужчине нельзя будет работать там, где требуется управлять транспортным средством, в течение двух лет.

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