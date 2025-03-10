Врач-педиатр может сесть в тюрьму из-за смерти ребенка в Кабардино-Балкарии

В КБР врач назначила маленькому мальчику лекарства, от приема которых он умер. Ближайшие несколько лет медик может провести за решеткой.

В Кабардино-Балкарии завели уголовное дело на врача-педиатра, действия которой привели к смерти мальчика 2022 года рождения. Об этом рассказали в СУ СКР по республике.

"С апреля 2024 года врач-педиатр лечебно-педиатрического отделения одного из государственных медучреждений, находясь в отпуске по уходу за ребенком, незаконно без наличия соответствующей лицензии на право осуществления медицинской деятельности, и не являясь индивидуальным предпринимателем, оказывала платные медицинские услуги"

– СУСК

По данным следствия, за помощью к медику из-за заболевания ребенка обратилась жительница Терека. Согласно предварительной информации, подозреваемая неправильно определила диагноз и назначила инъекции лекарств, после введения которых малыш скончался.

Врачу грозит до 3 лет лишения свободы.