Более двух тысяч человек примут участие в Dagestan Wild Trail 2025

Дагестан в середине апреля примет очередной забег по горам, рассказали в пресс-службе мероприятия.
"Более 2 тыс. участников ожидают организаторы забега Т-Банк Dagestan Wild Trail в период с 12 по 13 апреля"
– пресс-служба
Спортивное состязание, маршрут которого будет пролегать по самым выразительным местам, будет проводиться уже в шестой раз. Поддержку при его организации оказывает Минтуризма РД.
Организаторы подготовили четыре разные дистанции – от самой скромной в 15 км до наиболее сложной в 120 км. Бегуны по каждой дистанции стартуют из разных мест, а финишируют все в одной точке – поселке Шамилькала.
В этом населенном пункте будет создан специальный финишный городок. В его рамках пройдет выставка-ярмарка, на которой можно будет полюбоваться произведениями дагестанских народных промыслов и приобрести понравившиеся вещички.