Вестник Кавказа

Более двух тысяч человек примут участие в Dagestan Wild Trail 2025

Более двух тысяч человек примут участие в Dagestan Wild Trail 2025
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ставший уже традиционным забег по горным районам Dagestan Wild Trail в 2025 году соберет свыше двух тысяч любителей трейлраннинга, которые пробегут по наиболее красивым горным местам.

Дагестан в середине апреля примет очередной забег по горам, рассказали в пресс-службе мероприятия.

"Более 2 тыс. участников ожидают организаторы забега Т-Банк Dagestan Wild Trail в период с 12 по 13 апреля"

– пресс-служба

Спортивное состязание, маршрут которого будет пролегать по самым выразительным местам, будет проводиться уже в шестой раз. Поддержку при его организации оказывает Минтуризма РД.

Организаторы подготовили четыре разные дистанции – от самой скромной в 15 км до наиболее сложной в 120 км. Бегуны по каждой дистанции стартуют из разных мест, а финишируют все в одной точке – поселке Шамилькала.

В этом населенном пункте будет создан специальный финишный городок. В его рамках пройдет выставка-ярмарка, на которой можно будет полюбоваться произведениями дагестанских народных промыслов и приобрести понравившиеся вещички.

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