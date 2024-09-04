Вестник Кавказа

Бывшему главе Избербаша продлен арест

Бывшему главе Избербаша продлен арест
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Суд продлил арест экс-мэра Избербаша. Бывший чиновник обвиняется в получении крупной взятки. Его задержали в октябре 2024 года.

Экс-руководителю дагестанского города Избербаш Магомеду Исакову продлен арест до 30 мая, заявила глава объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Зарема Мамаева.

"Советский районный суд Махачкалы продлил в отношении Исакова меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 мая 2025 года"

- Зарема Мамаева

Исакова арестовали в начале октября 2024 года. На тот момент он руководил Избербашем. В феврале 2025 года бывшему чиновнику продлили арест до 30 мая.

Экс-мэра обвиняют в получении крупной взятки от застройщика за невоспрепятствование строительству многоэтажного дома за пределами города.

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