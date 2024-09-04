Бывшему главе Избербаша продлен арест

Суд продлил арест экс-мэра Избербаша. Бывший чиновник обвиняется в получении крупной взятки. Его задержали в октябре 2024 года.
Экс-руководителю дагестанского города Избербаш Магомеду Исакову продлен арест до 30 мая, заявила глава объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Зарема Мамаева.
"Советский районный суд Махачкалы продлил в отношении Исакова меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 мая 2025 года"
- Зарема Мамаева
Исакова арестовали в начале октября 2024 года. На тот момент он руководил Избербашем. В феврале 2025 года бывшему чиновнику продлили арест до 30 мая.
Экс-мэра обвиняют в получении крупной взятки от застройщика за невоспрепятствование строительству многоэтажного дома за пределами города.