Отстрел волков и шакалов стартовал в Абхазии

Волков и шакалов начали отстреливать в Абхазии. За каждого убитого зверя полагается вознаграждение, причем за волка власти платят в два раза больше, чем за шакала.

"Лишних" волков и шакалов убивают в Абхазии, подробности сообщил глава Госветслужбы республики Роман Джопуа.

По его словам, сотрудники ведомства уже принимают мертвых животных, оформляя бумаги, необходимые для выплаты полагающихся охотникам вознаграждений (5 тыс за волка и 2,5 тыс за шакала).

"Завтра будем принимать в Сухумском и Гулрыпшском районах, а в пятницу – в Очамчырском, Ткуарчалском и Галском районах"

– Джопуа

Глава службы пояснил, что на всю Абхазию было выделено 600 тыс рублей, но этих средств будет недостаточно, поскольку, по его словам, волков и шакалов становится все больше и больше каждый день. Джопуа подчеркнул, что от роста их численности несут серьезные убытки абхазские животноводы. Чтобы число хищников сократилось до приемлемого, пояснил он, надо устраивать отстрелы каждый год в течение примерно шести лет, передает Sputnik.