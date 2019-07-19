Вестник Кавказа

Опасных волков и шакалов в Абхазии становится больше

Опасных волков и шакалов в Абхазии становится больше
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Численность таких опасных животных, как волки и шакалы, неуклонно растет в Абхазии, что наносит серьезный ущерб населению, скот которого они уничтожают, и чревато нападениями и на людей.

Проблема волков и шакалов становится все более острой в Абхазии, поведал глава Государственной ветслужбы Роман Джопуа.

По его словам, этих животных становится все больше, что неудивительно, поскольку борьба с ними производится нерегулярно и не дает эффекта.

Джопуа добавил, что волки и шакалы наносят значительный ущерб местным жителям: они приходят во дворы, нападают на домашний скот, воруют птицу. Потенциально, обратил внимание глава ветслужбы, возможны и нападения на людей, хотя в последние два года их не происходило, передает Sputnik Абхазия.

Специалист рассказал также, почему хищников становится все больше. По его словам, причина заключаются в опустевших селах, которые расположены рядом с населенными пунктами, где еще живут люди. Такие заброшенные села зарастают лесом – естественной средой обитания для хищников. Молодым волкам и шакалам надо чем-то питаться, и за едой они идут к людям.

Джопуа также констатировал, что в Абхазии бороться с ростом популяции волков можно только отстрелом.

Напомним, и.о. президента Валерий Бганба только что издал указ об отстреле волков и шакалов. Он будет производиться с 1 марта 2025 года по 2026 год.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
980 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Россия продолжит поддерживать бюджетников Абхазии

Россия продолжит поддерживать бюджетников Абхазии

Ситуация с светом в Абхазии беспокоит Россию

Ситуация с светом в Абхазии беспокоит Россию

Пункт пропуска на границе России и Абхазии: что нужно знать к лету 2025?

Пункт пропуска на границе России и Абхазии: что нужно знать к лету 2025?

В Россию уже ввезли 2,7 тонны мимозы из Абхазии

В Россию уже ввезли 2,7 тонны мимозы из Абхазии

Бадра Гунба может набрать 42% на выборах президента Абхазии – ВЦИОМ

Бадра Гунба может набрать 42% на выборах президента Абхазии – ВЦИОМ

Абхазская мимоза начала поступать в Россию

Абхазская мимоза начала поступать в Россию

Как изменится пункт пропуска на границе с Абхазией к лету?

Как изменится пункт пропуска на границе с Абхазией к лету?

Пункт пропуска с Абхазией начинают реконструировать в Сочи

Пункт пропуска с Абхазией начинают реконструировать в Сочи

Абхазия получит школьные автобусы от России

Абхазия получит школьные автобусы от России

Бороться с майнерами в Абхазии будет оперативный штаб

Бороться с майнерами в Абхазии будет оперативный штаб

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы