Опасных волков и шакалов в Абхазии становится больше

Численность таких опасных животных, как волки и шакалы, неуклонно растет в Абхазии, что наносит серьезный ущерб населению, скот которого они уничтожают, и чревато нападениями и на людей.

Проблема волков и шакалов становится все более острой в Абхазии, поведал глава Государственной ветслужбы Роман Джопуа.

По его словам, этих животных становится все больше, что неудивительно, поскольку борьба с ними производится нерегулярно и не дает эффекта.

Джопуа добавил, что волки и шакалы наносят значительный ущерб местным жителям: они приходят во дворы, нападают на домашний скот, воруют птицу. Потенциально, обратил внимание глава ветслужбы, возможны и нападения на людей, хотя в последние два года их не происходило, передает Sputnik Абхазия.

Специалист рассказал также, почему хищников становится все больше. По его словам, причина заключаются в опустевших селах, которые расположены рядом с населенными пунктами, где еще живут люди. Такие заброшенные села зарастают лесом – естественной средой обитания для хищников. Молодым волкам и шакалам надо чем-то питаться, и за едой они идут к людям.

Джопуа также констатировал, что в Абхазии бороться с ростом популяции волков можно только отстрелом.

Напомним, и.о. президента Валерий Бганба только что издал указ об отстреле волков и шакалов. Он будет производиться с 1 марта 2025 года по 2026 год.