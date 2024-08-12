Лавина погубила испанскую туристку в горах Грузии

Гибель туристки из Испании произошла сегодня в горах Сванети из-за схода лавины. Она каталась вместе с другими туристами, которых не затронула снежная стихия.

Жертвой схода лавины в горах Сванети в Грузии стала иностранная путешественница, сообщили местные СМИ.

Инцидент случился в населенном пункте Ушгули. Глава Местиа передал, что женщина приехала в Грузию из Испании. Вместе с ней каталось еще три туриста без сопровождения инструктора, лавина их не коснулась. Тело туристки обнаружили гиды и передали его в Кутаиси.

Стоит отметить, что катание в горах весной может быть особенно опасно из-за перепада температур и таяния снега.