Вестник Кавказа

Турецкий Çalik Holding будет разрабатывать недра Казахстана

Турецкий Çalik Holding будет разрабатывать недра Казахстана
© Фото: министерство промышленности и строительства Казахстана
Турция намерена инвестировать в сферу недропользования Казахстана – представители турецкой компании Çalik Holding провели переговоры об этом с главой Минпрома страны Ерсайыном Нагаспаевым.

Турция готова помочь Казахстану в разработке недр страны и в поиске полезных ископаемых, заявили на встрече с главой Минпрома Казахстана Ерсайыном Нагаспаевым представители турецкой компании Çalik Holding, специалисты которой работают в 34 странах мира.

"Холдингом рассматриваются возможности инвестирования в экономику Казахстана. Одно из приоритетных направлений – сфера недропользования, Приоритет отдается приобретению готовых к добыче месторождений цветных металлов или проведению геологоразведочных работ на участках, имеющих высокий потенциал"

- пресс-служба Минпрома Казахстана

Участники турецкой делегации в ходе встречи отметили большой потенциал для сотрудничества между странами в сферах промышленности, строительства, недропользования и геологоразведки, передает Sputnik Казахстан.

Власти Казахстана уже подготовили перечень из 50 месторождений полезных ископаемых, по которым во 2-м квартале текущего года будет проведен электронный аукцион на их разработку, – подчеркнул на встрече Ерсайын Нагаспаев.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1660 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Казахстане ищут нефть на ядерном полигоне

В Казахстане ищут нефть на ядерном полигоне

Казахстанская плавучая буровая будет работать в туркменском секторе Каспия

Казахстанская плавучая буровая будет работать в туркменском секторе Каспия

В Астраханской области возобновляют геологоразведку углеводородов

В Астраханской области возобновляют геологоразведку углеводородов

Уникальный минерал нашел студент в Пятигорске

Уникальный минерал нашел студент в Пятигорске

Запасы пресной воды под Азовом станут известны к концу лета

Запасы пресной воды под Азовом станут известны к концу лета

Турция на две недели продлевает геологоразведку в Средиземном море - СМИ

Турция на две недели продлевает геологоразведку в Средиземном море - СМИ

Эрдоган: Турция не откажется от геологоразведки в Средиземноморье

Эрдоган: Турция не откажется от геологоразведки в Средиземноморье

Ученые обнаружили в Крыму большие запасы подземной пресной воды

Ученые обнаружили в Крыму большие запасы подземной пресной воды

Ученые из Петербурга обнаружили новый минерал - докучаевит 

Ученые из Петербурга обнаружили новый минерал - докучаевит 

&quot;Дочка&quot; Росгеологии теперь работает в Казахстане

"Дочка" Росгеологии теперь работает в Казахстане

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы