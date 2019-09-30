Турецкий Çalik Holding будет разрабатывать недра Казахстана

Турция намерена инвестировать в сферу недропользования Казахстана – представители турецкой компании Çalik Holding провели переговоры об этом с главой Минпрома страны Ерсайыном Нагаспаевым.

Турция готова помочь Казахстану в разработке недр страны и в поиске полезных ископаемых, заявили на встрече с главой Минпрома Казахстана Ерсайыном Нагаспаевым представители турецкой компании Çalik Holding, специалисты которой работают в 34 странах мира.

"Холдингом рассматриваются возможности инвестирования в экономику Казахстана. Одно из приоритетных направлений – сфера недропользования, Приоритет отдается приобретению готовых к добыче месторождений цветных металлов или проведению геологоразведочных работ на участках, имеющих высокий потенциал"

- пресс-служба Минпрома Казахстана

Участники турецкой делегации в ходе встречи отметили большой потенциал для сотрудничества между странами в сферах промышленности, строительства, недропользования и геологоразведки, передает Sputnik Казахстан.

Власти Казахстана уже подготовили перечень из 50 месторождений полезных ископаемых, по которым во 2-м квартале текущего года будет проведен электронный аукцион на их разработку, – подчеркнул на встрече Ерсайын Нагаспаев.