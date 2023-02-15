"Обесцененный" газ стал проблемой для Европы

Опубликовано: 18:05, 15 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Страны ЕС скопили слишком много природного газа, который обесценивается на рынке.

У Евросоюза остались большие запасы природного газа, приобретавшийся по высоким ценам, теплая зима помогла Европе пережить энергокризис, но ЕС обзавелся новой проблемой, сообщает Bussines Insider.

Отмечается, что "обесценившийся" газ сейчас "застрял" в запасах, а любые его продажи на спотовом рынке будут убыточными. В издании подчеркнули, что Европа возможно будет держать газ в хранилищах, пока его стоимость не увеличится.

Там же добавили, что газовые хранилища Европы заполнены на 66%.

Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", российский вице-премьер Александр Новак заявил, что газовый экспорт из России упал на четверть.