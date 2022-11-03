Южная Корея жалуется на "акт территориального посягательства"

Вчера Северная Корея выпустила как минимум 23 ракеты в море, одна из которых упала в 60 км от побережья Южной Кореи. Президент Юн Сок Ель назвал инцидент ”территориальным посягательством”. Как отмечает Reuters, впервые с 1945 года, когда полуостров был разделен, баллистическая ракета оказалась в южнокорейских водах. Ракетное испытание стало самым массированным со стороны Северной Кореи. Южная Корея в ответ объявила воздушную тревогу и запустила собственные ракеты.

По словам военного ведомства Южной Кореи, с военных самолетов было выпущено три ракеты класса ”воздух-земля” в направлении Северной разграничительной линии. Среди использованных вооружений была ракета AGM-84H/K SLAM-ER американского производства, высокоточное оружие, способное преодолевать расстояние в 270 км с боеголовкой весом в 360 кг.

Запуски произошли после того, как Юн пообещал дать ”быстрый и решительный ответ”

”Президент Юн Сок Ель подчеркнул, что сегодняшняя провокация Северной Кореи - акт территориального посягательства, поскольку ракета впервые оказалась в акватории Северной разграничительной линии со времен раздела Кореи”, - говорится в заявлении администрации южнокорейского президента. На вопрос о том, летела ли ракета в сторону территории Южной Кореи и должна ли она была быть перехвачена, высокопоставленный чиновник из офиса президента сказал, что ”грубо говоря, она упала не на нашей территории, а в Исключительной экономической зоне, находящейся в нашей юрисдикции. Поэтому необходимости в перехвате не было”.

США осудили запуски, произведенные Северной Кореей и ”опрометчивое решение отправить ракету в сторону де-факто морской границы Республики Корея”, заявил официальный представитель Госдепартамента. Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд напомнила, что в течение года Северная Корея неоднократно проводила ракетные испытания в нарушение многочисленных резолюций СБ ООН. ”Беспрецедентно, что в этот раз, они запустили так много ракет”, - прокомментировала она произошедший инцидент.

Сирены воздушной тревоги

Ракета, которая пересекла Северную разграничительную линию, была одной из трех баллистических ракет ближнего радиуса действия, запущенных с прибрежного северокорейского района Вонсан в направлении моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS). Позже JCS добавил, что еще 14 ракет различных типов были запущены с восточного и западного побережья Северной Кореи.

По информации JSC, по крайней мере одна из ракет упала в 26 км к югу от Северной разграничительной линии, в 57 км от южнокорейского города Сокчхо на восточном побережье, и в 167 км от острова Уллын, где сработала воздушная тревога. ”Мы услышали вой сирен в 8:55 утра. Мы все покинули здание и отправились к месту эвакуации в подвале, - заявил чиновник уезда Уллын в интервью Reuters. - Там мы оставались до 9:15. Затем поднялись наверх, где узнали, что снаряд упал в море”.

Военные Южной Кореи также сообщают, что Северная Корея произвела более 100 артиллерийских выстрелов с восточного побережья в направлении демилитаризованной зоны. Обстрел нарушил военное соглашение 2018 года, запрещающее враждебные акты в приграничных районах.

Северная и Южная Кореи фактически все еще находятся в состоянии войны, поскольку военный конфликт 1952-1953 гг завершился перемирием, а мирный договор подписан не был. Обладающая ядерным оружием Северная Корея испытала рекордное количество ракет в этом году. По словам чиновников из Сеула и Вашингтона, Пхеньян завершил техническую подготовку к проведению ядерного испытания, которое может стать первым с 2017 года.

Запуск ракет был произведен всего через несколько часов после того, как Пхеньян потребовал от США и Южной Кореи прекратить крупномасштабные военные учения, заявив, что ”военной опрометчивости и провокациям необходимо положить конец”.

Несмотря на то, что Юн объявил неделю общенационального траура в связи с гибелью 150 человек в давке в Сеуле, в понедельник США и Южная Корея начали масштабные совместные учения. В получивших название ”Бдительный шторм” учениях задействованы сотни самолетов с обеих сторон, а тренировочные атаки отрабатываются круглосуточно.

Крупнейшие военные учения

Северная Корея, годами развивающая свою ракетную и ядерную программу, несмотря на санкции со стороны ООН, заявила, что ракетные запуски - это ответ на военные маневры союзников. Пак Йонг Чон, секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи, заявил, что число военных самолетов, задействованных в учениях, свидетельствует о том, что маневры носят ”агрессивный и провокационный” характер, а их основная цель - Северная Корея. Он добавил, что даже название ”Бдительный шторм” напоминает название американской операции, проведенной против Ирака в 1990-х годах, "Буря в пустыне". ”Чрезмерная активность враждебных сил с целью разжигания военной конфронтации создает крайне тревожную ситуацию на Корейском полуострове”, - цитирует Пака Центральное телеграфное агентство Кореи.

Во вторник официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что учения носят исключительно оборонительный характер и не являются враждебными. Прайс напомнил, что союзники открыто предупредили о ”серьезных последствиях” в случае, если Северная Корея возобновит ядерные испытания. О чем именно речь он не уточнил.

В ответ на вопрос о ракетных запусках официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил на очередной пресс-конференции в Пекине, что обеспечение мира и стабильности на полуострове в интересах всех сторон: ”Мы надеемся, что все вовлеченные стороны будут придерживаться политического решения корейского вопроса, идти друг другу на встречу и избегать эскалации напряженности”.

Министерство земли, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи сообщило, что из-за ракетных запусков часть рейсов между Кореей и Японией, осуществляемых над морем, будут отменены до вторника.

Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада заявил, что Северная Корея запустила как минимум две баллистические ракеты: одну в восточном направлении, другую в южном. По мнению Хамады, действия Северной Кореи угрожают миру и стабильности Японии, а также всему региону и международному сообществу.