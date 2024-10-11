В Дагестане четыре человека пострадали во время аварии

Дороги Дагестана продолжают оставаться экстремальной зоной для водителей. В аварии в Табасаранском районе пострадали четыре человека.

Как сообщили в пресс-службе МВД Дагестана, дорожно-транспортный инцидент произошел на трассе Дербент-Хив.

Водитель иномарки был отвлечен от передвижения других автомобилей неожиданно выбежавшей на трассу собакой, в результате чего произошел выезд на встречную полосу, по которой в этом момент двигался автомобиль "Лада Нива". Произошло столкновение, в котором пострадали водитель и три пассажира отечественного автомобиля.

Пострадавшие были оперативно доставлены в медицинские учреждения, им оказана помощь врачей.