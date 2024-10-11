Вестник Кавказа

В Дагестане четыре человека пострадали во время аварии

В Дагестане четыре человека пострадали во время аварии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дороги Дагестана продолжают оставаться экстремальной зоной для водителей. В аварии в Табасаранском районе пострадали четыре человека.

Как сообщили в пресс-службе МВД  Дагестана, дорожно-транспортный инцидент произошел на трассе Дербент-Хив. 

Водитель иномарки был отвлечен от передвижения других автомобилей неожиданно выбежавшей на трассу собакой, в результате чего произошел выезд на встречную полосу, по которой в этом момент двигался автомобиль "Лада Нива". Произошло столкновение,  в котором пострадали водитель и три пассажира отечественного автомобиля. 

Пострадавшие были оперативно доставлены в медицинские учреждения, им оказана помощь врачей.

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