Этнодеревня для туристов открылась на озере в Каракалпакстане

В Приаралье на территории Узбекистана начала работать туристическая этнодеревня. Найти ее можно на озере в Тахтакупырском районе.

В узбекском Каракалпакстане появился новый объект притяжения туристов - этнодеревня "Каратерен".

Туристический комплекс разместился на берегу озера Каратерен. Он включает домики для кэмпинга, юрты, пространства для досуга детей и взрослых. "Каратерен" открывает живописные виды на горы, позволяет заниматься рыбалкой и отдыхать не природе.

Узбекистан с 2025 года займется развитием новых видов туризма, планируется активизировать как внутренний, так и внешний туризм.