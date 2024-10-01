Вестник Кавказа

Южный Кавказ идет к прочному миру – Эрдоган

Южный Кавказ идет к прочному миру – Эрдоган
© Фото: сайт президента Турции
Ситуация на Южном Кавказе постепенно продвигается в направлении к стабильности и миру. Такое мнение выразил президент Турции на встрече с главами МИД стран формата 3+3 в Стамбуле.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высоко оценил процессы, которые протекают сейчас на Южном Кавказе. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе встречи с главами МИД стран-участниц платформы 3+3, которая прошла сегодня в Стамбуле.

По его словам, в Анкаре уверены, что работа платформы 3+3 имеет важное значение. Турецкий лидер напомнил, что этот формат был запущен исходя из того принципа, что региональные проблемы должны решать путем диалога.

"Облик Южного Кавказа меняется в сторону прочного мира"

– Эрдоган

Турецкий президент выразил удовлетворение этим фактом.

В ходе встречи глава государства и министры поговорили об обеспечении устойчивого мирного процесса на Южном Кавказе. На повестке дня стояли также региональные и общемировые вопросы.

Эрдоган коснулся нормализации отношений между Баку и Ереваном. Президент заверил, что Анкара и далее будет предоставлять всю возможную поддержку шагам по обеспечению постоянного мира между Азербайджаном и Арменией.

Кроме того, президент констатировал, что региональные события подталкивают к необходимости работать в направлении укрепления сотрудничества и солидарности между странами в нем.

Турецкий лидер добавил, что повысить эффективность диалога поможет превращение платформы 3+3 в институциональную структуру.

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