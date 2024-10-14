Вестник Кавказа

Главы МИД Азербайджана и Армении проводят встречу в Стамбуле

Главы МИД Азербайджана и Армении проводят встречу в Стамбуле
© Фото: МИД Азербайджана
Министры иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян в эти минуты проводят переговоры в Стамбуле. Встреча проходит на полях заседания платформы 3+3.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов проводит переговоры с армянским коллегой Араратом Мирзояном. Соответствующее сообщение распространило азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

В нем говорится, что в Стамбуле только что стартовал очередной раунд переговоров между Ереваном и Баку по мирному договору  и установлению межгосударственных отношений. В нем принимают участие министры иностранных дел Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян.

Встреча проводится на полях заседания платформы 3+3.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что Москва, Анкара и Тегеран предложили Еревану и Баку задействовать формат 3+3 для доработки проекта мирного договора. Дипломат также напомнил о подготовленных армянской и азербайджанской стороной при посредничестве РФ договоренностях: они связаны с разблокировкой коммуникаций, а также процессом делимитации государственной границы.  

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Главы МИД Азербайджана и Армении проводят встречу в Стамбуле
© Фото: МИД Азербайджана
Главы МИД Азербайджана и Армении проводят встречу в Стамбуле
© Фото: МИД Азербайджана
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