Вестник Кавказа

"Краснодар" разгромил "Спартак" и возглавил таблицу

"Краснодар" разгромил "Спартак" и возглавил таблицу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
"Краснодар" не заметил сопротивление "Спартака", отправив в ворота москвичей три безответных гола.

"Краснодар" крупно обыграл столичный "Спартак" в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Представители команды с юга страны отправили в ворота красно-белых три безответных мяча, передают спортивные СМИ. 

Счет открыл Кевин Ленини, забивший уже на 8-й минуте, Виктор Са отправил мяч "в раздевалку" под занавес первого тайма, а в концовке игры спартаковцы огорчили публику на стадионе в Тушине уже собственными усилиями, забив в свои ворота. 

Убедительная победа позволила главной футбольной команде Краснодарского края снова захватить лидерство в РПЛ с 30 очками.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
550 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Три двойни появились на свет на Кубани за сутки

Три двойни появились на свет на Кубани за сутки

Пятиэтажный жилой дом горел в Краснодаре

Пятиэтажный жилой дом горел в Краснодаре

На Кубань идет резкое похолодание

На Кубань идет резкое похолодание

В дома жителей юга России сегодня придет тепло

В дома жителей юга России сегодня придет тепло

Махачкала вошла в список лучших городов страны для осеннего путешествия

Махачкала вошла в список лучших городов страны для осеннего путешествия

Россияне выбирали апартаменты Сочи и Краснодара  для отдыха в октябре

Россияне выбирали апартаменты Сочи и Краснодара  для отдыха в октябре

Россия прощается с купальным сезоном

Россия прощается с купальным сезоном

Кардиологи и флебологи зовут на бесплатные консультации в Краснодаре

Кардиологи и флебологи зовут на бесплатные консультации в Краснодаре

В Краснодаре остались без света 18 улиц

В Краснодаре остались без света 18 улиц

Новую трамвайную ветку строят в Краснодаре

Новую трамвайную ветку строят в Краснодаре

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы