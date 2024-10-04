"Краснодар" разгромил "Спартак" и возглавил таблицу

"Краснодар" не заметил сопротивление "Спартака", отправив в ворота москвичей три безответных гола.

"Краснодар" крупно обыграл столичный "Спартак" в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Представители команды с юга страны отправили в ворота красно-белых три безответных мяча, передают спортивные СМИ.

Счет открыл Кевин Ленини, забивший уже на 8-й минуте, Виктор Са отправил мяч "в раздевалку" под занавес первого тайма, а в концовке игры спартаковцы огорчили публику на стадионе в Тушине уже собственными усилиями, забив в свои ворота.

Убедительная победа позволила главной футбольной команде Краснодарского края снова захватить лидерство в РПЛ с 30 очками.