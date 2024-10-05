В Анталье тушат пожар в одном из отелей

Сегодня вечером в одном из отелей турецкой курортной Антальи вспыхнул масштабный пожар, власти муниципалитета региона не исключают, что пострадавшими и погибшими в огне могут оказаться и граждане РФ.

Нынешним вечером в одном из отелей турецкой курортной Антальи, пользующегося популярностью в том числе и у российских туристов, вспыхнул сильный пожар, сообщили в муниципалитете региона.

"Да, есть информация о пожаре в Бельдиби. Сейчас туда выехали пожарные"

- представитель муниципалитета Антальи

Подробности не сообщаются, однако руководство отеля, исходя из масштабов пожара, приняло решение об эвакуации всех его жильцов, оно не исключило, что без жертв не обойдется, а с учетом того, что отель пользуется популярностью у россиян, не исключены и жертвы среди них, передает РИА Новости

Сейчас на месте возгорания работают пожарные бригады и кареты скорой помощи.