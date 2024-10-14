"Ахмат" уступил "Факелу" в концовке

"Ахмат" не знает побед уже 12 туров. В пятницу грозненская команда проиграла дома "Факелу".

В Грозном состоялась встреча 12-го тура чемпионата России по футболу между "Ахматом" и "Факелом". Волевую победу со счетом 3:2 одержала воронежская команда.

Голами в составе "Ахмата" отметились полузащитники Амин Талаль (13-я минута) и Владислав Камилов (33-я). У "Факела" отличились нападающие Алексей Каштанов (16-я и 90+5) и Евгений Марков (76-я, с пенальти).

Отметим, что на 84-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления защитника Макса Дзиова.

Турнирная таблица

На данный момент "Ахмат" c 6 очками занимает последнее, 16-е место в чемпионате России. Грозненцы по-прежнему не одержали пока в первенстве ни одной победы. "Факел" с 10 очками занимает 13-ю строчку.