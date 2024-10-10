Турецкие пожарные потушили отель в Анталье

Турецкие спасатели справились с пожаром в отеле Антальи: из горящего здания эвакуировали 60 туристов, 12 из которых пришлось госпитализировать в городские больницы с отравлением угарным газом и травмами.

Пожар в отеле турецкой Антальи потушен, сообщили в муниципалитете региона.

Хотя и обошлось без жертв, 12 человек из 60 спасенных постояльцев отеля прибывшие на место чрезвычайного происшествия бригады скорых решили госпитализировать в больницы города-курорта, сообщает турецкое информационное агентство Demiroren (DHA).

"Команды приняли меры по спасению застрявших людей. С помощью пожарной лестницы команды добрались до верхних этажей и за короткое время спасли 48 отдыхающих. Двенадцать отдыхающих, которые пострадали от дыма и получили травмы в результате падения при попытке спастись, были доставлены в больницы машинами скорой помощи и получили необходимую помощь. Остальные отдыхающие были перевезены в другой отель, принадлежащий той же группе, и после вмешательства бригады пожар был потушен. В результате пожара отель серьезно поврежден"

- агентство DHA

К счастью, пострадавших среди российских туристов, проживавших в отеле, нет, отметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), передает РИА Новости.

Генконсульство России в Анталье продолжает отслеживать ситуацию.