Вестник Кавказа

5 бесплатных музеев мира: как и когда туда попасть?

Екатерина Винник
5 бесплатных музеев мира: как и когда туда попасть?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Чтобы прикоснуться к истории или увидеть лучшие шедевры мирового искусства не обязательно платить: в мире много музеев, посещение которых либо всегда, либо в определенные дни не стоит ничего. О некоторых из них - рассказываем в этом материале. 

Лувр, Париж 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В самый известный музей в мире, парижский Лувр, выставочная площадь которого более 70 тысяч квадратных метров, можно попасть бесплатно в первую пятницу каждого месяца, кроме двух летних месяцев - июля и августа. Бесплатный билет лучше бронировать заранее, чтобы наверняка попасть в музей. В Лувре более 380 тысяч экспонатов, самые известные из них: 

  • ”Мона Лиза” Леонардо да Винчи
  • античная скульптура ”Венера Милосская” II-I века до н.э. 
  • древнеегипетская скульптура ”Сидящий писец” III тысячелетия до н.э. 
  • стела с Законами Хаммурапи, которой почти четыре тысячи лет. 

Лондонская национальная галерея, Лондон 

© Фото: nationalgallery.org.uk

Национальная галерея в Лондоне, которая находится на Трафальгарской площади, открылась в 1824 году и с тех пор остается бесплатной для посещения. Все картины в музее размещены в хронологическом порядке и охватывают период c XIII по XX век. Ежегодно Лондонскую галерею посещает более 7 млн человек. Среди самых известных картин Национальной галереи: 

  • ”Подсолнухи” Ван Гога 
  • ”Портрет четы Арнольфини” Яна ван Эйка
  • ”Венера с зеркалом” Диего Веласкеса 
  • ”Уродливая герцогиня” Квентина Массейса

Национальный музей Китая, Пекин 

© Фото: muzei-mira.com

Музей истории и искусств Китая в Пекине, открытый не так давно, в 2003 году, на сегодняшний день полностью бесплатный. В музее более миллиона экспонатов, охватывающих 5-тысячелетнюю историю страны. В Национальном музее Китая есть все: от окаменелостей и древних каллиграфических инструментов до современных произведений искусства. Среди самых известных экспонатов китайского музея: 

  • Нефритовый или Первый дракон Китая, статуэтка, которой более 7 тысяч лет
  • жертвенный треножник Дин I тысячелетия до н.э. 
  • Нефритовый саван II века до н.э. 
  • деньги-ракушки.

Сеульский музей истории, Сеул 

© Фото: museum.seoul.go.kr

Исторический музей Сеула был открыт в 2002 году. Музей работает круглый год со вторника по воскресенье и знакомит посетителей с богатыми историей, культурой и искусством Кореи. Исторический музей, который рассказывает о многовековой истории столицы Республики Корея, находится на территории дворца Кенхигун, одного из пяти, построенных династией Чосон. В музее часто проходят всевозможные выставки, в том числе интерактивные, а также есть модели Сеула в различные исторические периоды. 

Эрмитаж, Санкт-Петербург 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Эрмитаж в Санкт-Петербурге, входящий в двадцадку самых посещаемых музеев мира и на территории которого проживает полсотни кошек и котов, открывает двери для всех желающих абсолютно бесплатно в третий четверг каждого месяца, а также 7 декабря, 18 мая и 8 марта. Музей, в коллекции которого около 3 миллионов экспонатов, доступен для свободного посещения без экскурсий. Самые известные предметы искусства в Эрмитаже: 

  • античная статуя Юпитера I века
  • картина ”Апостолы Петр и Павел” Эль Греко 
  • скульптура ”Три грации” Антонио Канова
  • картина ”Даная” Тициана” 
  • ”Мадонна Литта” Леонардо да Винчи. 
Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
775 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Шамс ад-Дин Тебризи: мистик, повлиявший на мировую литературу

Шамс ад-Дин Тебризи: мистик, повлиявший на мировую литературу

Ребенок случайно разбил древнюю урну в музее в Израиле

Ребенок случайно разбил древнюю урну в музее в Израиле

Съемки фильма о вторжении боевиков в 1999 году начались в Дагестане

Съемки фильма о вторжении боевиков в 1999 году начались в Дагестане

Баня, &quot;Нива&quot;, самовар: что армяне переняли у русских

Баня, "Нива", самовар: что армяне переняли у русских

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы