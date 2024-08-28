5 бесплатных музеев мира: как и когда туда попасть?

Чтобы прикоснуться к истории или увидеть лучшие шедевры мирового искусства не обязательно платить: в мире много музеев, посещение которых либо всегда, либо в определенные дни не стоит ничего. О некоторых из них - рассказываем в этом материале.

Лувр, Париж

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В самый известный музей в мире, парижский Лувр, выставочная площадь которого более 70 тысяч квадратных метров, можно попасть бесплатно в первую пятницу каждого месяца, кроме двух летних месяцев - июля и августа. Бесплатный билет лучше бронировать заранее, чтобы наверняка попасть в музей. В Лувре более 380 тысяч экспонатов, самые известные из них:

”Мона Лиза” Леонардо да Винчи

античная скульптура ”Венера Милосская” II-I века до н.э.

древнеегипетская скульптура ”Сидящий писец” III тысячелетия до н.э.

стела с Законами Хаммурапи, которой почти четыре тысячи лет.

Лондонская национальная галерея, Лондон

© Фото: nationalgallery.org.uk

Национальная галерея в Лондоне, которая находится на Трафальгарской площади, открылась в 1824 году и с тех пор остается бесплатной для посещения. Все картины в музее размещены в хронологическом порядке и охватывают период c XIII по XX век. Ежегодно Лондонскую галерею посещает более 7 млн человек. Среди самых известных картин Национальной галереи:

”Подсолнухи” Ван Гога

”Портрет четы Арнольфини” Яна ван Эйка

”Венера с зеркалом” Диего Веласкеса

”Уродливая герцогиня” Квентина Массейса

Национальный музей Китая, Пекин

© Фото: muzei-mira.com

Музей истории и искусств Китая в Пекине, открытый не так давно, в 2003 году, на сегодняшний день полностью бесплатный. В музее более миллиона экспонатов, охватывающих 5-тысячелетнюю историю страны. В Национальном музее Китая есть все: от окаменелостей и древних каллиграфических инструментов до современных произведений искусства. Среди самых известных экспонатов китайского музея:

Нефритовый или Первый дракон Китая, статуэтка, которой более 7 тысяч лет

жертвенный треножник Дин I тысячелетия до н.э.

Нефритовый саван II века до н.э.

деньги-ракушки.

Сеульский музей истории, Сеул

© Фото: museum.seoul.go.kr

Исторический музей Сеула был открыт в 2002 году. Музей работает круглый год со вторника по воскресенье и знакомит посетителей с богатыми историей, культурой и искусством Кореи. Исторический музей, который рассказывает о многовековой истории столицы Республики Корея, находится на территории дворца Кенхигун, одного из пяти, построенных династией Чосон. В музее часто проходят всевозможные выставки, в том числе интерактивные, а также есть модели Сеула в различные исторические периоды.

Эрмитаж, Санкт-Петербург

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Эрмитаж в Санкт-Петербурге, входящий в двадцадку самых посещаемых музеев мира и на территории которого проживает полсотни кошек и котов, открывает двери для всех желающих абсолютно бесплатно в третий четверг каждого месяца, а также 7 декабря, 18 мая и 8 марта. Музей, в коллекции которого около 3 миллионов экспонатов, доступен для свободного посещения без экскурсий. Самые известные предметы искусства в Эрмитаже:

античная статуя Юпитера I века

картина ”Апостолы Петр и Павел” Эль Греко

скульптура ”Три грации” Антонио Канова

картина ”Даная” Тициана”

”Мадонна Литта” Леонардо да Винчи.