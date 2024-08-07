Ребенок случайно разбил древнюю урну в музее в Израиле

ЧП случилось недавно в одном из музеев Израиля: маленький ребенок нечаянно разбил глиняную урну возрастом примерно 3,5 тыс лет. Инцидент произошел в Хайфе.

Дошкольник уронил и разбил древний экспонат в музее в Хайфе, о ЧП сообщает израильское телевидение.

Мальчик пяти лет был на экскурсии в музее Хехта, где не огораживают многие экспонаты, чтобы посетители могли подойти к ним поближе. В результате ребенок задел древнюю урну, возраст которой составляет 3,5 тыс лет. Сосуд упал и разбился.

Однако в музее подчеркнули, что серьезного материального ущерба маленький посетитель не нанес. Более того, урну отреставрируют. Много времени реставрация не займет, и уже скоро сосуд снова будет радовать желающих прикоснуться к древней истории.

"Такие ситуации ужасны, но они случаются. Мы приглашаем ребенка (виновника ЧП – ред.), его родителей и всех желающих на экскурсию, которую сами и проведем"

– директор музея Инбаль Ривлин

Она также выразила надежду, что в результате мальчик не потеряет стремления к прекрасному.

Отметим, что в Музей Хехта можно попасть бесплатно. В экспозицию входят предметы, повествующие об истории земли Израиля, и картины знаменитых художников.